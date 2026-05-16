Футболистки «Крыльев Советов» победили «Звезду-2005 в матче Суперлиги

В субботу, 16 мая, в рамках Суперлиги футболистки «Крыльев Советов» принимали пермскую «Звезду-2005». Самарская команда победила со счетом 2:0.

В составе хозяев отличилась Анастасия Шведова. Дилрабо Асадова из «Звезды-2005» отметилась автоголом.

«Крылья Советов» одержали пятую победу в восьми матчах и находятся на четвертой позиции в турнирной таблице Суперлиги, набрав 16 баллов. «Звезда-2005» с девятью очками находится на шестом месте.

Андрей Сазонов