Футболистки «Крыльев Советов» победили «Звезду-2005 в матче Суперлиги
В субботу, 16 мая, в рамках Суперлиги футболистки «Крыльев Советов» принимали пермскую «Звезду-2005». Самарская команда победила со счетом 2:0.
В составе хозяев отличилась Анастасия Шведова. Дилрабо Асадова из «Звезды-2005» отметилась автоголом.
«Крылья Советов» одержали пятую победу в восьми матчах и находятся на четвертой позиции в турнирной таблице Суперлиги, набрав 16 баллов. «Звезда-2005» с девятью очками находится на шестом месте.