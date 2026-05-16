СМИ: США обсуждают с Израилем восстановление Газы за палестинские налоги

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность обратиться к Израилю с просьбой передать часть удерживаемых налоговых поступлений Палестине для финансирования послевоенного восстановления сектора Газа. Об этом сообщили Reuters и The Times of Israel со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между Вашингтоном и Тель-Авивом.

По данным собеседников агентств, окончательное решение о направлении официального запроса Израилю в Белом доме пока не принято. Источники в Палестинской администрации сообщили, что обсуждаемый план предполагает перечисление части удерживаемых средств переходной администрации Газы, поддерживаемой США, а часть средств может быть направлена Палестинской автономии при условии проведения реформ. Палестинская сторона оценивает объем удерживаемых Израилем налогов примерно в $5 млрд.

Для координации восстановления сектора Газа в январе президент США объявил о создании международного «Совета мира», который должен выполнять функции переходной администрации региона. В феврале в Вашингтоне прошло первое заседание структуры, на котором было объявлено о выделении $7 млрд помощи Газе со стороны девяти стран. США, в свою очередь, заявили о готовности направить еще $10 млрд. По оценкам ООН, общий объем средств, необходимых для восстановления сектора Газа, составляет около $70 млрд.