Береговая охрана США задержала лодки с тремя тоннами кокаина у берегов Колумбии

Береговая охрана США объявила о задержании трех лодок у берегов Колумбии. С лодок было изъято около трех тонн кокаина на сумму $45,8 млн.

Инцидент произошел 8 мая. По данным службы, экипаж катера береговой охраны перехватил три лодки предполагаемых контрабандистов примерно в 90 милях (145 км) от Картахены. На борту находилось около 6085 фунтов (2,76 тонны) кокаина.

Одно судно пришлось останавливать с применением силы: снайперы открыли огонь по двигателям, в результате предполагаемые контрабандисты спрыгнули за борт. Экипаж береговой охраны спустил им спасательные жилеты, никто не пострадал. Два других судна остановились по указанию береговой охраны.

«Это означает, что 2,3 млн потенциально смертельных доз кокаина не попадут на американские улицы... Этот перехват предотвратил попадание значительного количества незаконных наркотиков на берега Америки»,— отмечается в заявлении службы.

США начали борьбу с наркокартелями в Латинской Америке еще в ноябре 2025 года. Операция получила название «Южное копье» и укрепила американское военное присутствие в Карибском регионе.