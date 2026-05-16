Минобороны сообщило об уничтожении 353 беспилотников ВСУ и двух снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 353 беспилотника самолетного типа, а также два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, были сбиты 12 управляемых авиационных бомб.

В министерстве также сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря. Другие подробности о районах применения средств ПВО и морских сил в сообщении не приводятся.