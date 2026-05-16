Российские войска заняли два населенных пункта в Харьковской области

Под контроль ВС РФ перешли два населенных пункта в Харьковской области: поселок Боровая и село Кутьковка. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Оба населенных пункта заняли подразделения российской группировки войск «Запад». О взятии Кутьковки и Боровой сегодня сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Кутьковка находится в Двуречанском районе на реке Нижняя Двуречная. В 2 км от нее расположены села Касьяновка, Довгенькое, Лозовая Вторая и Плескачовка. Поселок Боровая расположен в Изюмском районе области в 165 км от Харькова.