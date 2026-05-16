Бывший глава прикамского округа посмертно признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края на заседании 28 апреля признал банкротом скончавшегося экс-главу Горнозаводского округа Прикамья Александра Афанасьева. Об этом говорится в материалах суда. Как следует из определения суда, финансовым управляющим имущества должника утверждена Эмилия Девятых. Процедура открыта на срок шесть месяцев. В реестр требований должника в третью очередь включено требование Федеральной налоговой службы в размере 990,5 тыс. руб. основного долга, 262,2 тыс. руб. пени.

В определении суда уточняется, что в случае смерти лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, наследники привлекаются судом в качестве заинтересованных лиц Указанные лица должниками не становятся. Имущество наследников, не составляющее наследственное имущество, в конкурсную массу не включается.

В 2025 году с заявлением о признании господина Афанасьева несостоятельным в суд обратилась ФНС, указывая на его задолженность перед бюджетом в размере 1,3 млн руб.

Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем и округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года господин Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. По данным местных СМИ, он был командиром штурмового подразделения. В начале 2025 года он пропал без вести, позже было объявлено о его гибели. 15 ноября экс-глава был похоронен в Горнозаводском округе.