В ДТП под Гатчиной погиб водитель BMW, две пассажирки госпитализированы

На трассе между Стрельной и Гатчиной в Ленинградской области произошла смертельная авария, в результате которой погиб водитель автомобиля BMW, а две пассажирки были госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Под Гатчиной водитель BMW разбился в кювете

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Под Гатчиной водитель BMW разбился в кювете

По данным полиции, за рулем BMW 125i находился 39-летний мужчина. В салоне также ехали две девушки — 32 и 24 лет. ДТП произошло около 23:00 14 мая на 30-м километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Мужчина скончался на месте происшествия. Обе пассажирки доставлены в больницу: одна находится в тяжелом состоянии, другая — в состоянии средней степени тяжести.

Матвей Николаев