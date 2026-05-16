«И в мыслях не было сказать родителям, что они должны подарить деньги»

Выпускники хотят получить от родителей 100 тыс. руб. за окончание школы. Треть учеников и вовсе рассчитывает получить до 0,5 млн руб., говорится в исследовании ювелирной сети Sunlight. Только 6% молодых людей готовы пожалеть родительский бюджет и обменять свой аттестат на 10 тысяч руб.

При этом 64% взрослых готовы на любой денежный подарок только при условии поступления на бюджет. Если баллы ЕГЭ не оправдают ожиданий, почти половина родителей откажут в подарке полностью, а 35% предложат выпускникам найти работу и обеспечивать себя самостоятельно. “Ъ FM” узнал у предпринимателей, платили ли они своим детям за окончание школы? И откуда взялись такие требования у выпускников?

Гендиректор компании «Камов — класс» Сергей Камов: «Я, наверное, с них бы требовал часть денег за то, что им уделялось столько времени и внимания. Нет, конечно, это совершенно какие-то конские суммы, с моей точки зрения. У меня в окружении такого не было никогда, и когда мои дети заканчивали школу такой практики не существовало. И сын, и дочь поступили на бюджет, и у них такой идеи даже не возникало. А сейчас, к сожалению, очень часто бывает ситуация, я с этим сталкиваюсь, когда родители хотят покоя, им не хочется сильно напрягаться по поводу обучения детей, каких-то их проблем, и они действительно таким образом финансово пытаются со своими отпрысками договориться». Соосновательница бренда 1753 Cosmetics Лана Сосновская-Наленч: «В нынешней ситуации родители просто с ума сходят, потому что нужно куда-то ребенку поступать и за обучение платить. Почему только за то, что ученик ходил в школу, нужно подарить ему 100 тыс. руб. или 500 тыс. руб., я не понимаю. Эти средства вполне можно потратить на обучение. У меня и в мыслях не было сказать родителям, что они должны мне подарить деньги. Я была благодарна им за то, что они мне дали возможность учиться дальше». Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Это звено в цепи такого перекоса, когда теряется понятие, что каждый рубль — это эквивалент труда. Не такого труда, что кто-то взял ручку и вообще ходил в школу, получал оценки, а труда настоящего, созидательного, профессионального, когда есть результат, который можно измерить. Вот это отличие процесса от результата — это уже тревожный звонок всем нам. И это повод для того, чтобы родителям призадуматься и понять, что надо по-другому нашу молодежь настраивать и давать лопату в руки, пока еще не поздно, а не 100 тыс. руб., тем более — не 0,5 млн руб.».

По мнению аналитиков, ЕГЭ постепенно превращается не только в образовательный, но и в финансовый рубеж. Для родителей это способ мотивировать ребенка, отмечают социологи. Для самих выпускников — возможность получить первый крупный капитал и потратить его на статусные и взрослые вещи.

Леонид Пастернак