Из-за ограничений на Крымском мосту задерживаются поезда между Петербургом и Крымом

После временной остановки движения по Крымскому мосту утром 16 мая задерживаются 13 поездов «Таврия», включая рейсы, следующие в Санкт-Петербург и из него. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик ГСЭ в своем Telegram-канале.

Два петербургских поезда встали из-за закрытия Крымского моста

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Два петербургских поезда встали из-за закрытия Крымского моста

По состоянию на 11:00 поезд №179 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Евпатория, отправившийся 14 мая, отставал от графика примерно на шесть часов.

Также задерживается поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург с отправлением 15 мая. Его опоздание составляет около восьми часов.

Перевозчик уточнил, что пассажиров поездов, задержка которых превышает четыре часа, обеспечивают водой и питанием. За дополнительной помощью пассажирам рекомендовали обращаться к начальникам поездов и проводникам.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто ночью, около половины третьего, сообщили в официальном канале моста.

Матвей Николаев