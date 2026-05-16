Кисловодск вошел в России в топ-10 направлений для отдыха парами в мае

Кисловодск вошел в России в десятку популярных направлений для путешествий парами в мае. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев со ссылкой на данные сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам мэра, рейтинг был составлен на основе данных заявок пользователей сервиса. В список, помимо Кисловодска, вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Ялта, Калининград, Геленджик и Анапа.

Градоначальник уверен, что включение города в рейтинг подтверждает устойчивый интерес туристов к этому курорту КМВ как к направлению для романтического, оздоровительного и событийного отдыха.

«Кисловодск все больше выбирают для отдыха вдвоем, – подчеркнул господин Моисеев. – У нас есть все, что нужно для такой поездки: большой парк, терренкуры, прогулочные маршруты, санатории, уютные скверы и бульвары, прекрасные виды и спокойная курортная атмосфера. По данным сервиса бронирования, пары планируют проводить в Кисловодске в среднем пять ночей».

Евгений Моисеев добавил, что в городе и дальше будут развивать общественные пространства, туристические маршруты и событийную программу для того, чтобы «Кисловодск оставался городом, куда приятно приезжать вместе и куда хочется возвращаться».

Ефим Мартов