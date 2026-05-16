«Газпром» рассматривает участие в газовых проектах Танзании

«Газпром» проявляет интерес к реализации комплексных газовых проектов в Танзании и готов участвовать в развитии отрасли на всех этапах — от добычи до сбыта топлива. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Танзании.

По словам министра, Танзания располагает значительным ресурсным потенциалом, а растущий спрос экономики страны на электроэнергию и топливо создает возможности для расширения совместных проектов с российскими компаниями.

Господин Решетников отметил, что российская сторона готова не только поставлять природный газ, СПГ и продукцию нефтехимии, но и обеспечивать Танзанию технологиями и оборудованием для добычи, переработки, транспортировки и реализации газа.

Также министр сообщил, что в 2025 году был запущен пилотный проект по поставке в Танзанию двух мобильных автомобильных газовых заправщиков.