Президента «Рубина» Марата Сафиуллина выдвинули кандидатом в исполком РФС

Общее собрание клубов РПЛ выдвинуло президента АНО «Рубин» Марата Сафиуллина кандидатом в исполком РФС. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Вторым кандидатом от АФК «РПЛ» стал председатель правления «Зенита» Константин Зырянов. Оба должны заменить ранее занимавших позиции в исполкоме экс-председателя совета директоров московского «Динамо» Дмитрия Гафина и бывшего президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Довыборы в исполком пройдут на очередной конференции РФС 27 июня.

Анар Зейналов