После рейда на стройке в Петербурге 13 мигрантов готовят к депортации
В Санкт-Петербурге после проверки на строительном объекте в Приморском районе нашли иностранных граждан, незаконно работавших на стройке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел на стройплощадке на Суздальском шоссе. Всего полицейские проверили около 70 приезжих.
По итогам проверки выяснилось, что 13 человек работали без необходимых документов и разрешений. Всех нарушителей доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. В дальнейшем их планируют депортировать.
Сейчас правоохранители устанавливают степень ответственности юридического лица, которое привлекло иностранных граждан к незаконной трудовой деятельности.
Как отметили в полиции, компании может грозить административный штраф на общую сумму более 5,2 млн рублей.