В Белгородской области при ударе БПЛА погиб мирный житель

В поселке Дубовое Белгородского округа погиб мужчина в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области. По данным штаба, мужчина получил ранения и скончался на месте происшествия.

Удар пришелся по частному дому, где были повреждены кровля, остекление, коммуникации и внутренняя отделка. Оперативные службы сразу приступили к работе на месте.

Кроме того, недалеко от места атаки обнаружили неразорвавшиеся фрагменты боеприпаса. В связи с этим было принято решение временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место.

В Белгороде также продолжились последствия предыдущих атак. Власти вынуждены были отселить жителей одного подъезда многоквартирного дома, пострадавшего от удара беспилотника накануне. Жителям предложили временно разместиться в пунктах временного размещения, доставка организована автобусами.