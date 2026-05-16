Роскачество разрабатывает стандарт для транспортных приложений
Роскачество до конца года планирует утвердить стандарт для транспортных приложений. Организация рассчитывает, что его примут на уровне ГОСТа, заявил ее руководитель Максим Протасов.
Глава Роскачества пояснил, что сейчас много приложений и электронных ресурсов, которые организуют логистику, а также помогают водителям ориентироваться и доставлять груз. Однако приложения имеют разный интерфейс и «непросто совместимы друг с другом». Стандарт разрабатывают вместе с отраслевыми специалистами в рамках технического комитета Роскачества.
«Данный стандарт, мы считаем, до конца года пройдет уже общественное обсуждение и будет утвержден... Затем мы предполагаем провести его апробацию, вывести на уровень предварительного ГОСТа, и затем до ГОСТа»,— рассказал ТАСС господин Протасов в кулуарах KazanForum.