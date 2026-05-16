Полицейские КЧР установили подозреваемого в незаконной передаче банковских карт

В отношении 22-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики следователи Отдела МВД России по Черкесску возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций). Об этом сообщила пресс-служба МВД по КЧР.

Сотрудники уголовного розыска МВД по КЧР установили, что молодой человек в ноябре 2025 года передал неизвестному лицу две банковские карты за денежное вознаграждение на общую сумму 5 тыс. руб.

На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские и следователи региона проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

«Передача банковских карт посторонним лицам является серьезным правонарушением, которое может повлечь за собой ответственность за соучастие в преступлениях, включая мошенничество, отмывание денег и незаконные финансовые операции», – напомнили в республиканском управлении МВД.

Ефим Мартов