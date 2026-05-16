Драматург от бога

В восемьдесят лет ушел из жизни польский кинодраматург Кшиштоф Песевич. Он был юристом, политиком и внезапно, по прихоти судьбы, стал киносценаристом. Возглавлял политическую партию, был сенатором, лоббировал запрет смертной казни — это уже в новое время. А в молодости был юридическим советником профсоюза «Солидарность», защищал оппозиционеров коммунистического режима и помогал привлечь к суду убийц священника Ежи Попелушко.

Фото: Visual China Group / Getty Images Кшиштоф Песевич (2016 год)

В 1982 году Песевич познакомился с Кшиштофом Кесьлёвским, который планировал документальный фильм о показательных политических процессах в Польше. В итоге вместо документального появился игровой фильм «Без конца», а Песевич стал сценаристом последующих 16 киноработ Кесьлёвского. Это он уговорил режиссера взяться за «Декалог» — современную интерпретацию христианских десяти заповедей,— ставший одним из главных киношедевров конца ХХ века.

Кесьлёвский и Песевич вместе сделали «Двойную жизнь Вероники» и трилогию «Три цвета», посвященные французским идеалам свободы, равенства, братства, но при этом сосредоточенные на метафизических темах судьбы, божественного промысла и личного выбора.

После безвременной смерти Кесьлёвского, настигшей его тридцать лет назад, эти фильмы только выросли в своей ценности. Живы и сценарии Песевича, которые ставили польские режиссеры и немец Том Тыквер.

Страстным поклонником сценариев Песевича стал молодой польский актер Мацей Мусял: семь лет назад он приобрел права на десять серий «Декалога» с целью выпустить их ремейки. В его концепции творчество Кесьлёвского и Песевича представляет «новую чувствительность», некий современный аналог контркультуры и даже панк-культуры. Хотя строгому католику Песевичу такой подход вряд ли мог быть близок, Мусял нашел путь к нему и убедил, что таким образом эти сценарии окажутся приближены к новому поколению кинозрителей.

Первый эксперимент такого рода — только что показанный в Канне фильм «Параллельные истории», снятый во Франции дважды оскароносцем иранцем Асгаром Фархади. Сначала картина анонсировалась как история, связанная с терактом в театре «Батаклан» (захват заложников и последующий штурм концертного зала в Париже в ноябре 2015 года). Возможно, она войдет в один из следующих фильмов, а пока появился ремейк «Короткого фильма о любви» — сюжета, входящего в состав «Декалога». Есть в «Параллельных историях» переклички и с «Тремя цветами», и с «Двойной жизнью Вероники». Только резко поменялись акценты: вместо пронзительной лирической драмы вышла комедия положений, в которой метафизический дух «Декалога» едва ощутим.

В свое время Песевич с Кесьлёвским завершили сценарий фильма «Три цвета: красный» сообщением о гибели парома. В катастрофе погибло много людей, но героев трилогии авторы пощадили и спасли от почти неизбежной смерти. В каком-то смысле они взяли на себя функции Бога, или Демиурга, или Провидения. В этом ощущалась самоирония, но не только она. Песевич был драматургом от бога, и даже его смерть случилась как раз в день премьеры «Параллельных историй» на Каннском фестивале. Он ушел, убедившись, что его сценарии продолжат свою жизнь.

Андрей Плахов