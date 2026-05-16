Около гектара земли загрязнено после разгерметизации нефтепровода в Коми

В Печорском районе Республики Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости после повреждения трубопровода. По данным регионального Минприроды, в окружающую среду попало около 5 кубометров нефтепродуктов.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Информация о разгерметизации нефтепровода на нефтесборном коллекторе Южно-Сотчемьюского месторождения компании «Косьюнефть» поступила 13 мая. В результате загрязнение затронуло около одного гектара территории, часть нефтепродуктов попала в прилегающее болото.

Сейчас на месте ведутся работы по локализации разлива и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения. 15 мая территорию обследовала муниципальная комиссия. Компания представила план ликвидации последствий аварии, завершить очистку планируют до 1 июня.

В Минприроды региона сообщили, что специалисты продолжают мониторинг состояния окружающей среды.

Ранее в ГУ МЧС по Коми уточнили, что причиной аварии стала язвенная коррозия трубопровода. После обнаружения утечки поврежденный участок оперативно перекрыли и остановили работу трубопровода. По данным ведомства, угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет.

Матвей Николаев