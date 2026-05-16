Бастрыкин запросил доклад после обращения в соцсетях о бездействии органов опеки

Глава СКР Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу о нарушении прав ребенка в Удмуртии после размещения обращения к нему в соцсетях. Об этом сообщает Информационный центр (ИЦ) ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В обращении к председателю СКР сообщается, что из-за бездействия профильных органов 11-летняя девочка может быть отправлена в детский дом. Мать ребенка умерла несколько лет назад, отец погиб в 2025 году в зоне СВО. В 2022 году мачеха девочки подала на удочерение, но отдала ее на воспитание бабушке под угрозой отправления ребенка в детдом. «При этом присваивала пособия и пенсию по потере кормильца, хотя фактически не занималась воспитанием. В настоящее время бабушка ребенка безуспешно пытается оспорить удочерение»,— говорится в сообщении ИЦ.

Следственные органы СКР по Удмуртии расследуют уголовное дело. Глава ведомства поручил и. о. руководителя регионального управления Роману Широбокову доложить о ходе дела и мерах, принятых для защиты прав ребенка.