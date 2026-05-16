На Ставрополье два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля

В Буденновском округе в результате опрокидывания автомобиля пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 15 мая примерно в 21:30, на 236 км федеральной трассы «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», водитель легкового автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. После этого произошло опрокидывание машины в кювет.

«В результате автоаварии пострадали 44-летний водитель (мужчина) и его пассажир – 38-летняя женщина, житель соседнего региона», – говорится в сообщении.

Дорожные полицейские установили, что у водителя Nissan семь лет стажа управления автомобилем. За последние два года автолюбитель 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

«На момент ДТП водитель был трезв. Тяжесть последствий снижена за счет применения ремней безопасности», – поясняют сотрудники краевой Госавтоинспекции.

По факту происшествия проводится проверка. Уточняются все детали и обстоятельства ДТП.

Ефим Мартов