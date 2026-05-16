Прокуратура добилась блокировки узбекского сайта из-за фейковой новости про «Жигулевск»
Узбекский информационный портал, распространяющий информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, заблокирован на территории России. Ранее покуратура Жигулевска направила в прокуратуру Самарской области заключение о распространении фейковой информации на среднеазиатском ресурсе.
В частности, на портале была опубликована новость, что российский военный корабль «Жигулевск» запустил беспилотник к французскому авианосцу. Данная информация не соответствует действительности.