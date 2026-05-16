В Самаре проверят подлинность справки депутата Александра Милеева об участии в СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил провести проверку после того, как Герой России Андрей Еремин указал на неточности в документах заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева. Политик ранее подал заявку на участие в предварительном голосовании как участник специальной военной операции.

Андрей Еремин заметил, что документ, предоставленный господином Милеевым, содержит ряд странностей и не соответствует установленным требованиям.

Вячеслав Федорищев выразил удивление, так как он знает, что Александр Милеев продолжает работать в губернской думе и никогда не заявлял о длительном отсутствии на службе в связи с участием в боевых действиях.

Проверка будет проведена в отношении справки господина Милеева, также изучат документы других кандидатов, подавших аналогичные заявления.

