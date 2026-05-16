Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров международного терроризма

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов и Нигерии провели операцию по ликвидации «самого активного террориста в мире».

Как уточнил господин Трамп, речь идет о втором командире ИГ («Исламского государства»; признано в России террористическим и запрещено). «Абу-Билал аль-Минуки, второй командир ИГИЛ («Исламского государства»; признано в России террористическим и запрещено) в мире, думал, что сможет спрятаться в Африке, но он мало что знал, что у нас есть источники, которые держат нас в курсе того, что он делает»,— написал он в соцсети Truth Social.

По словам президента США, после ликвидации глобальная деятельность террористической организации значительно сократилась.