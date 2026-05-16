В Хабаровском крае горит около 500 тыс. га леса

Губернатор Дмитрий Демешин провел встречу с главой Минприроды Александром Козловым. На ней господин Демешин сообщил, что в регионе горит меньше лесов, чем в прошлом.

«Хабаровский край, как и соседние регионы, традиционно в зоне риска. Но есть и позитив: если в прошлом году в стране к середине мая огонь прошел более 1,5 млн гектаров, то сейчас — в три раза меньше»,— указано в сообщении господина Демешина в Telegram.

Как добавил губернатор, три крупных пожара в регионе уже локализованы. По его словам, основной причиной возгораний стало безответственное поведение людей на природе.