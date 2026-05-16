Пермский завод регистрирует новый товарный знак для производства кабеля для аэропортов

ООО «СГК-Инвест» регистрирует товарный знак «Элка Аэропорт». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Заявка подана на класс 9 МКТУ (включает товары, связанные с электроникой, компьютерами, программным обеспечением, научными и техническими приборами, аудиовизуальными устройствами и другими техническими аспектами).

Как рассказал соучредитель «СГК-Инвест» Владимир Савченко, товарный знак регистрируется для действующего производства, входящего в холдинг предприятия «ЭЛКА-Кабель». Компания уже производит импортозамещающую продукцию: кабели, предназначенные для использования на взлетно-посадочных полосах аэропортов. Они используются для зарядки питания устройств на взлетно-посадочных полосах и подключения воздушных судов во время стоянок.

ООО «СГК-Инвест» принадлежит Владимиру Савченко, Денису Курашову и Алексею Гаркунову. Компания выступает учредителем ООО «Кабельный завод “ЭЛКА-Кабель”», Занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Производство было запущено в Перми в 2020 году. В рамках приоритетного инвестиционного проекта в 2022 году производство было расширено. По данным компании, объем выпускаемой продукции составляет более 2 млрд в год. «Проект реализуется как импортозамещающий, но в номенклатуре в том числе много продукции общепромышленного применения»,— отметил господин Савченко.