ВОЗ: здравоохранение Кубы испытывает огромное давление из-за энергокризиса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что система здравоохранения Кубы испытывает огромное давление из-за проблем с электричеством и дефицита медикаментов на острове.

«Система здравоохранения на Кубе испытывает огромное давление: больницы с трудом поддерживают оказание основных услуг из-за нехватки медикаментов и перебоев с электроснабжением»,— написал господин Гебрейесус в соцсети X.

В конце января 2025 года президент США подписал указ, который позволяет вводить пошлины на импорт стран, которые поставляют нефть на Кубу. На острове начался энергетический кризис, из-за которого начались веерные отключения электричества и возник дефицит продовольствия.