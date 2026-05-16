NYT: США и Израиль готовятся возобновить удары по Ирану до конца мая

США и Израиль активно готовятся к возможному возобновлению ударов по территории Ирана, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на ближневосточные источники. По их словам, бомбардировки могут возобновиться на следующей неделе.

По информации газеты, после визита президента США Дональда Трампа в Китай его ближайшие сторонники разработали план возобновления ударов по Ирану. Подготовка идет на случай, если господин Трамп попытается выйти из «тупика» в конфликте с помощью новых атак.

Как уточняют источники NYT, если решение о возобновлении ударов будет принято, бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана будут более агрессивными. Другой сценарий предусматривает отправку подразделений специального назначения для поиска ядерных материалов.