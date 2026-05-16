Два экс-чиновника из Мексики арестованы в США

Суд США арестовал двух бывших чиновников из мексиканского штата Синалоа. Их обвиняют в наркоторговле.

Как передает El Financiero, один из арестованных чиновников — бывший министр общественной безопасности штата Синалоа Херардо Мерида. По версии прокуратуры США, он причастен к сговору по ввозу наркотиков и оружия в Соединенные Штаты. Вину Херардо Мерида не признает.

Второй арестованный — бывший министр финансов штата Синалоа Энрике Альфонсо Диас Вега. Его задержали по запросу США в Ирландии.

В апреле Минюст США предъявил обвинения в связях с наркокартелем «Синалоа» и ввозе наркотиков в Соединенные Штаты десяти мексиканским чиновникам. В их числе губернатор штата Синалоа Рубен Роча Мойа.