Минпросвещения решило усилить контроль за проведением школьных олимпиад

Минпросвещения решило усилить контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников по аналогии с ЕГЭ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что пилотный проект уже запущен в двух регионах.

«В текущем учебном году в двух субъектах Российской Федерации запущен пилотный проект, заключающийся в усилении контроля за обеспечением академической честности, как при ЕГЭ, с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, где участники выполняют олимпиадные задания»,— сказал господин Кравцов «РИА Новости».

В каких регионах уже усилен контроль за проведением школьных олимпиад, министр не уточнил.

Всероссийская олимпиада школьников 2025-2026 учебного года завершилась в мае. По словам Сергея Кравцова, до финала олимпиады по математике в среднем доходит один из 6,3 тыс. участников, по русскому языку — один из 6,5 тыс. Победа в олимпиаде дает право на зачисление в университет по профильному направлению без учета баллов ЕГЭ.