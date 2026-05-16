Росавиация сообщила, что в аэропортах Краснодара и Геленджика введены дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как уточнила служба, по действующим правилам оба аэропорта обслуживают регулярные рейсы только в дневное время.

Примерно с 23:30 мск действуют ограничения на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта Домодедово. Более 12 часов аналогичные ограничения действуют в московском Внуково.