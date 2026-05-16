В Южной Корее закрыли 1,2 тыс. ферм собачьего мяса

Власти Южной Кореи закрыли 82% ферм собачьего мяса, сообщило министерство сельского хозяйства страны. Ведомство напомнило, что в феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу.

Как уточнило министерство, с 2024 года закрылись 1265 из 1537 ферм собачьего мяса. Оставшиеся должны прекратить работу до конца 2026 года. «Специальные проверки будут проводиться не только в отношении ферм, которые еще не закрылись, но и в отношении уже закрытых хозяйств — для выявления новых или незаконных случаев разведения»,— указано в пресс-релизе Минсельхоза Южной Кореи.

Как передает The Kookje Daily News, в июле и августе министерство обязалось провести усиленные проверки для скорейшего закрытия ферм по разведению собак. У предприятий, которые проигнорируют запрет, будут отбирать лицензию, которая позволяет заниматься фермерским хозяйством.

По состоянию на начало 2026 года, как писало «Рёнхап», в Южной Корее работали 1,6 тыс. ресторанов, в меню которых было представлено собачье мясо. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работают 1 млн фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 млн.