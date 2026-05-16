Лавров подтвердил солидарность России с Кубой

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия полностью солидарна с Кубой и поддерживает граждан страны.

«Сейчас у всех на слуху то, что пытаются сделать с нашими друзьями на Кубе. Подтверждаем полную солидарность и поддержку кубинскому народу и Острову Свободы»,— сказал господин Лавров на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

Отдельно глава МИД выделил вопрос санкций некоторых стран в отношении Кубы и других государств. По его словам, расширение «незаконной практики односторонних принудительных мер» представляет собой вызов системе международных отношений.