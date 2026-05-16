Беспилотную опасность ввели в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» введен в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителям рекомендовано отойти от окон, не выходить на открытые участки на улице. Отключите свет, газ и воду, укройтесь в комнате с несущими стенами, если вы дома. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или паркинг.

Губернатор Олег Мельниченко просит граждан сохранять спокойствие. Он предупредил, что интернет в регионе ограничен, в экстренном случае звонить по телефоне 112.

Нина Шевченко