Беспилотную опасность ввели в Пензенской области
Режим «Беспилотная опасность» введен в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Жителям рекомендовано отойти от окон, не выходить на открытые участки на улице. Отключите свет, газ и воду, укройтесь в комнате с несущими стенами, если вы дома. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или паркинг.
Губернатор Олег Мельниченко просит граждан сохранять спокойствие. Он предупредил, что интернет в регионе ограничен, в экстренном случае звонить по телефоне 112.