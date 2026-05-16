В Саратове сорвался конкурс на перевозку по восьми маршрутам

Комитет по транспорту Саратова выставил на конкурс 17 маршрутов, однако на восемь из них не поступило ни одной заявки. Предварительные итоги конкурса были опубликованы на сайте мэрии, обратило внимание ИА «Версия Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Речь идет о направлениях №1 (ул. Радищева – Кирпичный завод, 2-я Гуселка), №4 (микрорайон Цветочный – перинатальный центр), №5 (микрорайон Цветочный – ГКБ №2 им. Разумовского), №31 (пос. Юбилейный – завод «Строймаш»), №77 (6-й микрорайон – 11-й микрорайон), №17 (стадион «Волга» – мкр. Воробьевка), №108 (пл. Ленина – Новое городское кладбище), №8А (Солнечный-2 – ГКБ им. Разумовского).

Без временных свидетельств указанные маршруты могут остаться без обслуживания. Уязвимыми окажутся жители микрорайонов, куда не заезжает другой общественный транспорт.

По остальным девяти маршрутам — №13, 16, 55, 42, 54, 48, 57, 93 и 99 — заявки поступили от двух до пяти на каждый. Победителей определят во второй половине мая.

Нина Шевченко