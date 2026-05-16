Директор «Евровидения» допустил возвращение России на конкурс

Директор «Евровидения» Мартин Грин сказал, что Россия теоретически может быть допущена к участию в песенном конкурсе в будущем. По его словам, это произойдет, если российский вещатель будет соблюдать правила членства.

В интервью LBC господин Грин сообщил, что в 2022 году Россия была отстранена от «Евровидения» не из-за начала военной операции на Украине, а из-за отсутствия доказательств независимости вещателя от российских властей. «Тогда вы попадаете на действительно сложную территорию, делая очень субъективные оценочные суждения»,— добавил он.

В2026 году пять стран отказались от участия в песенном конкурсе из-за допуска Израиля. Они бойкотировали «Евровидение» в знак протеста против войны в секторе Газа. Как сказал Мартин Грин, решение о допуске страны основано на убеждении, что по Израилю нет «глобального консенсуса». «Если вы знаете, что у вас есть глобальный консенсус, вы будете действовать очень, очень быстро. Если вы знаете, что нет, вы должны уделять этому больше времени»,— пояснил директор конкурса.

Россия участвовала в «Евровидении» с 1994 года. Конкурс в разные годы транслировали «Первый канал» или «Россия 1». В 2022-м Россию отстранили от конкурса «в свете беспрецедентного кризиса на Украине».