В Дни татарстанского кино в Уфе покажут фильм о жизни Габдуллы Тукая в Уральске

В уфимском кинотеатре «Родина» с 16-го по 17 мая пройдут Дни татарстанского кино. События представит «Татаркино».

16 мая зрителям покажут два фильма. Документальная картина «Тукай в Уральске» режиссера Альфии Шакирзяновой рассказывает о жизни татарского поэта Габдуллы Тукая в городе, который сейчас находится на севере Казахстана. В Уральске поэт прожил 12 лет, там он учился в медресе «Мутыгия».

Программу вечера продолжит первый мюзикл на татарском языке «Апипа», снятый Ильшатом Рахимбаем. Фильм повествует об одноименном женском музыкальном ансамбле, гастролирующем по республике. В произведении снялись известные певцы: например, народный артист Башкирии Радик Юльякшин и заслуженный артист Татарстана Фирдаус Тямаев.

На следующий день будет представлен полнометражный анимационный фильм «Альмандар» по мотивам пьесы Туфана Миннуллина «Старик из деревни Альдермыш». Главным героем мультфильма является старик Альмандар. По мотивам произведения он добился долголетия благодаря труду и заботе о близких.

Романтическая драма Салавата Юзеева «Гора влюбленных». В центре истории — гора рядом с деревней, служащая культовым местом для признающихся в любви друг к другу. Главные герои Саит и Мунира совершают такой же обряд, но из-за войны их судьбы разделяются. Параллельно идет рассказ о борьбе жителей за саму гору.

После показов состоится творческая встреча с режиссером и сценаристом Салаватом Юзеевым.

Идэль Гумеров