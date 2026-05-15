Московский аэропорт Домодедово ограничил прием и отправку рейсов

В районе московского аэропорта Домодедово введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация. Аэропорт принимает и отправляет самолеты «по согласованию с соответствующими органами». Служба также предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов.

Примерно с 12:40 мск ограничения на использование воздушного пространства также действуют в московском аэропорту Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после 23:00 мск силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в направлении столицы. Всего с начала суток вблизи города уничтожены 12 БПЛА.