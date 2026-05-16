Еще пять жителей Белгородской области пострадали при налете дронов

В селе Солдатское Белгородской области четыре человека пострадали из-за детонации FPV-дрона, сообщил оперштаб региона. Все раненые госпитализированы. Из-за налета дронов в Солдатском повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор.

Позднее оперштаб сообщил, что еще один FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Нечаевка. Пострадал один человек. «Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу... Машина сгорела»,— указано в сообщении оперативного штаба.

Всего 15 мая в Белгородской области из-за налета дронов и беспилотников пострадали 15 человек.