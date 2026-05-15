Акция «Ночь музеев», вечер встречи с Виктором Сухоруковым и концерт Jony

Что ждет гостей акции «Ночь музеев», где состоится встреча с народным артистом России Виктором Сухоруковым, а также когда пройдет концерт исполнителя Jony.

16 мая (суббота)

Новосибирск примет участие в ежегодной «Ночи музеев». В Новосибирском государственном художественном музее пройдет акция «Искусство объединяет». Гостей выставки познакомят с русским искусством с XVI века до наших дней. Кроме того, в филиале на Свердлова, 10 пройдут выставки произведений народных промыслов и картин импрессионистов.

В центре «Сибирь-Хоккайдо» пройдет выставка «Назад в 1996!», которая посвящена культуре Японии 1990-х годов. В летней галерее Новосибирского краеведческого музея покажут экспозицию «Посторонним вход воспрещен». Основная программа откроется в 18:00 концертом Сибирского русского народного хора, а в 20:00 художник Валерий Кузнецов проведет экскурсию по выставке «Комбинация смыслов». В 00:00 начнется игра «Племя», участники которой станут частью сибирского племени и попробуют одолеть злых духов.

17 мая (воскресенье)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Аргентинское танго». Эстрадный оркестр под управлением Виктора Иванова исполнит произведения композитора Астора Пьяццоллы, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе. Начало в 18:00.

В Доме ученых СО РАН состоится вечер встречи с народным артистом России Виктором Сухоруковым. Это история жизни человека театра в воспоминаниях, фотографиях и автографах. Начало в 19:00.

18 мая (понедельник)

В Новосибирской государственной филармонии покажут спектакль «Имя». В ролях: Павел Поляков, Егор Овечкин, Дарья Зырянова и Никита Сарычев. В основе сюжета — дружеский домашний ужин. Ничто не предвещает скандала, но выбор имени для ребенка может стать поводом для раскрытия главной семейной тайны. Начало в 19:00.

19 мая (вторник)

В Доме ученых СО РАН выступит исполнитель Jony (Джахид Гусейнли). Музыкант является автором таких хитов, как «Комета», «Аллея» и «Титры». Певец подготовил обновленную программу с лучшими хитами и новыми композициями. Начало в 19:00.

20 мая (среда)

В ресторане «Максимилианс» выступит Trubetskoy. Минский коллектив, среди музыкантов которого — половина участников состава группы «Ляпис Трубецкой». Коллектив исполняет как композиции из «золотого» наследия «Ляписов» разных лет, так и собственные песни. Начало в 20:00.

21 мая (четверг)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Дети смотрят на нас». Экспозиция включает 20 произведений отечественной живописи и графики 1950—1960-х годов из фондов музея, посвященных теме детства. Среди авторов — известные художники Алексей Пахомов, Аркадий Пластов, Илларион Голицын и др. Выставка доступна с 12:00.

В Доме джаза пройдет концерт «Поющий барабанщик». На сцене выступит Евгений Суворов и его трио. Музыканты исполнят известные русские песни в джазовых аранжировках. В частности, прозвучат композиции Иванушки International, Uma2rman, A studio, Леонида Агутина. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

В ДК Железнодорожников выступит оркестр Cagmo. Музыканты исполнят лучшие саундтреки композитора Ханса Циммера из фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда» и др. Начало в 19:00.

22 мая (пятница)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Тайны сонаты на рубеже веков». Музыкант Оксана Анисимова (скрипка) исполнит несколько классических произведений. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова