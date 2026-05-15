Путин поручил создать оргкомитет по подготовке к председательству в ШОС

Президент Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета, который будет заниматься подготовкой России к председательству в Шанхайской организации сотрудничества в 2027-2028 годах. Орган возглавит помощник президента Юрий Ушаков.

Ведомство должно будет придумать концепцию и план мероприятий. Правительству поручено профинансировать подготовку к председательству. В отдельный пункт вынесли требование о содействии фонду «Росконгресс», которое занимается организацией выставок и форумов, проходящих в России.

В ШОС входят десять стран: Россия, Индия, Китай, Пакистан, Иран, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, которая возглавила организацию в этом году. Еще 15 стран состоят в организации в качестве партнеров по диалогу.