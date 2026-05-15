«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» 1:4 в третьем матче финальной серии

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» со счетом 1:4 в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина на домашнем льду.

Единственную шайбу у казанцев забил защитник Митчелл Миллер, повторив тем самым рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина — 21 очко. Столько же в сезоне-2016/17 набрал защитник «Металлурга» Крис Ли. У «Локомотива» отличились Максим Березкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов.

В первом периоде нападающий «Ак Барса» Степан Терехов ударил клюшкой в лицо форварда «Локомотива» Александра Радулова. Судьи назначили Терехову двойной малый штраф (2+2 минуты). Ярославцы реализовали большинство и открыли счет в матче.

«Ак Барс» уступает в серии до четырех побед — 1:2. Четвертый матч пройдет в Казани 17 мая.

Анар Зейналов