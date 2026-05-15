В Калининграде адвоката будут судить за госизмену

Калининградский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 65-летней женщины-адвоката. Она обвиняется по ст. 275 УК РФ (госизмена). Процесс пройдет в закрытом режиме, так как материалы содержат гостайну. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Калининградской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Процесс будет проходить в закрытом режиме, поскольку в материалах имеются сведения, составляющие государственную тайну

По версии следствия, в 2024 году обвиняемая получила задание собирать данные о сотрудниках силового блока, которые расследуют уголовные дела против лиц, сотрудничающих с недружественным государством. Помимо этого, жительницу Калининграда уличили в передаче ставших ей известными как адвокату сведений спецслужбам чужой страны.

На время предварительного следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Карина Дроздецкая