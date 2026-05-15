Курс доллара. Прогноз на 18–22 мая

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Укрепление рубля может продолжиться в направлении 72 руб./$ Российский рубль завершает ростом восьмую неделю подряд, обновив многомесячные максимумы к основным валютам. Поддержку рублю естественным образом оказывает позитивная динамика на рынке нефти, котировки Brent прибавляют более 2%, пытаясь закрепиться в области $109 за баррель. Кроме того, в ближайшие пару недель постепенно увеличится предложение валюты со стороны экспортеров по мере приближения 28 мая, предельного срока уплаты единого налогового платежа. На этом фоне укрепление рубля может продолжиться в направлении 72 руб./$.

Павел Бирюков,

главный экономист Курс рубля останется в диапазоне 10,6–10,8 руб./CN На прошедшей неделе укрепление рубля продолжилось на фоне сохраняющегося повышенного притока экспортной выручки: курс вернулся к уровню ~10,75 руб./CNY впервые с января этого года, фьючерс USDRUBF обновил минимум с февраля 2023 года (73,02 руб./$). Согласно «Обзору рисков финансовых рынков» от ЦБ, укрепление рубля в апреле на 7,9% м/м в основном объяснялось существенным ростом продаж валюты экспортерами (+$14,9 млрд м/м) из-за повышения цен на отечественную нефть вдвое в марте—апреле. В то же время покупки валюты со стороны корпоративного сектора увеличились, но существенно меньше (+$8,0 млрд м/м). На предстоящей неделе ожидаем, что курс рубля останется в диапазоне 10,6–10,8 руб./CNY.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Во второй половине мая позиции рубля могут дополнительно усилиться Рубль укреплялся в течение недели благодаря более позитивному геополитическому фону, высоким ценам на нефть, возросшей валютной выручке и более низким, чем ожидалось, покупкам иностранной валюты Минфином. Во второй половине мая позиции рубля могут дополнительно усилиться из-за приближения налогового периода. Динамика валютного рынка также во многом будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и цен на нефть. На следующей неделе на валютный рынок, вероятно, в основном продолжит влиять благоприятная ценовая конъюнктура рынка нефти, сохраняющаяся уже более двух месяцев. Курс доллара может находиться в интервале 71–75 руб./$, курс юаня — в коридоре 10,4–11,0 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Сложно играть против рубля Рубль укрепляется умеренными темпами на фоне притока валюты в результате высоких мировых цен на нефть в предыдущие пару месяцев. Сдержанный объем покупки валюты со стороны Минфина позволяет рублю почувствовать поддержку от экспортеров, которые в мае могут продать валюты вдвое больше, чем в апреле. С таким драйвером сложно играть против рубля, несмотря на ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и сезонного роста спроса на валюту со стороны населения.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Между тем в фокусе для доллара — свежая экономическая аналитика По-прежнему на стороне российского рубля остаются высокие нефтяные цены, также текущая ключевая ставка. Несмотря на тенденцию к ее постепенному снижению, она все еще высокая и делает рублевые активы привлекательными. Тем временем давление на национальную валюту может оказать прогноз Минэкономразвития РФ по российской экономике, в котором ожидания по росту ВВП на текущий год пересмотрены с 1,3% до 0,4%. Между тем в фокусе для доллара — свежая экономическая аналитика по производственной инфляции в США, которая в апреле ускорилась до максимумов 2022 года на фоне увеличения стоимости грузоперевозок из-за ближневосточного конфликта. Вырос в США и индекс цен производителей на 1,4% м/м. В еврозоне идет активное обсуждение дальнейшей траектории движения ставки ЕЦБ, где все чаще говорят о том, что она будет повышена из-за ускорения инфляции.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков До конца месяца сохраняются риски краткосрочного снижения курса китайской валюты На предстоящей неделе возможна дальнейшая тенденция к укреплению рубля. Смещение баланса спроса и предложения в сторону увеличения объема иностранной валюты на рынке может способствовать достижению новых локальных максимумов. К концу недели предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, вероятно, возрастет в связи с началом подготовки к пиковому периоду налоговых выплат, который приходится на 28 мая. С учетом указанных факторов пара юань/рубль, по нашим оценкам, продолжит движение к нижней границе диапазона 10,5–11 руб./CNY. При этом до конца месяца сохраняются риски краткосрочного снижения курса китайской валюты ниже отметки 10,5 руб./CNY.