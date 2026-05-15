Associated Press начало сокращать журналистов

Агентство Associated Press (AP) подтвердило факт сокращения журналистов, работающих в США. Сокращения проходят в рамках реструктуризации, которая позволит переориентировать агентство с печатной на визуальную журналистику и другие источники дохода. Конкретные цифры руководство AP называть отказалось.

Около месяца назад AP предложило добровольное увольнение с выплатой компенсации более чем 120 журналистам, работающим в США. По данным профсоюза журналистов AP, этим предложением воспользовались около 40 человек. В профсоюзе заявили, что им неизвестно, сколько журналистов будет в результате сокращено. Но известно, что для тех, кого сокращают, 15 мая является последним рабочим днем.

О планах сокращений руководство AP объявило в апреле. Тогда сообщалось, что цель AP — уменьшить глобальный штат менее чем на 5%. При этом подчеркивалось, что у агентства нет проблем, оно просто переориентируется на изменение клиентской базы. За последние четыре года доходы AP от печатных СМИ снизились на 25%. Gannett и McClatchy, два крупнейших издателя газет, отказались от сотрудничества с AP в 2024 году. Сейчас клиентами AP являются преимущественно вещательные, цифровые и технологические компании.

Алена Миклашевская