Праймериз вызвали интерес

В Ульяновской области количество желающих участвовать в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы в этом году оказалось заметно выше, чем пять лет назад. При этом, если в Ульяновском одномандатном округе конкуренция оказалась невысокой за счет неизвестности большинства кандидатов и статусности одного из кандидатов, то по Радищевскому округу заявилось большое количество достаточно известных политиков, включая экс-губернатора региона Сергея Морозова. Эксперты называют ситуацию по этому округу примером внутривидовой борьбы, отмечая, что до конца мая по этому округу сохраняется интрига и результат голосования предсказать пока невозможно.

Вечером минувшего четверга завершилась процедура регистрации участников предварительного голосования (ПГ) «Единой России», желающих стать кандидатами в депутаты Госдумы (выборы депутатов Госдумы IX созыва состоятся 20 сентября 2026 года). В пятницу утром в оргкомитете ульяновского регионального отделения партии «Ъ» подтвердили, что на сайте ПГ-2026 размещен окончательный список участников предварительного голосования.

Согласно правилам проведения праймериз, в этом году в Ульяновской области можно было подать заявление на участие в предварительном отборе кандидатов по партийному списку или по одному из двух одномандатных округов — Ульяновскому (№185) и Радищевскому (№186). В отличие от прошлых выборов, в этом году претенденты были вправе участвовать в праймериз одновременно и по одномандатному округу, и по списку.

Согласно информации, размещенной на сайте ПГ-2026, в праймериз в качестве кандидатов приняли участие 48 человек (в 2021 году было 43 кандидата). Из них 15 человек заявились по 185-му округу, 12 человек — по 186-му округу. 34 человека заявились по партсписку, из них 13 человек подстраховались, подав заявления и по партсписку, и по одномандатному округу.

Из известных претендентов на получение статуса кандидата в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» по 185-му округу можно назвать секретаря реготделения партии, первого вице-спикера регионального заксобрания, гендиректора ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимира Камеко и депутата регионального заксобрания, участника СВО Владимира Ожогина. Остальные претенденты малоизвестны и непубличны.

В 186-м округе, в котором раньше на протяжении долгого периода был фаворитом знаменитый хоккеист Владислав Третьяк, предполагается конкуренция более высокого уровня. Из известных личностей здесь заявились ульяновский активист и предприниматель, член региональной Общественной палаты, председатель реготделения Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Глеб Асташенков, депутат регионального заксобрания Василий Гвоздев, депутат гордумы Ульяновска Полина Гонашилина, депутат гордумы Ульяновска, директор «Владимирского сада» Майис Дадашов, председатель центрального совета ВОиР, действующий депутат Госдумы от Ульяновской области Владимир Кононов (Москва), зампред заксобрания региона, внефракционный депутат Сергей Моргачев, который был основным конкурентом Владимира Кононова в его округе на выборах депутатов Госдумы 2021 года, но был лишен регистрации перед днем голосования за нарушение авторских прав в предвыборной агитации, действующий депутат Госдумы, экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, подавший документы на праймериз в последний момент.

Из чистых списочников к достаточно известным можно отнести председателя Федерации профсоюзов Ульяновской области Анатолия Васильева, недавно уволенного минздравом по непонятным причинам главврача ЦК МСЧ Юрия Келина (за которого, как сообщал «Ъ», вступились его коллеги, написавшие обращение губернатору), а также заместителя губернатора региона, мастера спорта СССР по самбо и дзюдо Абдулгамида Эмиргамзаева, который в 2016 году уже избирался депутатом Госдумы по 11-му округу Москвы.

По словам руководителя исполкома реготделения «Единой России» Константина Долгова, если на праймериз ЕР по выборам депутатов регионального заксобрания за отсутствие агитационных видеороликов претендентов лишали регистрации на праймериз, то на этот раз, хотя ряд кандидатов не выполнил это условие, регистрации никого не лишали, и фактически все, кто подавал документы, зарегистрированы.

Как пояснили в оргкомитете ПГ, сейчас продолжается регистрация избирателей на сайте предварительного голосования, которая продлится до 29 мая, само голосование в электронном формате состоится в период с 25 по 31 мая. Претенденты, набравшие большинство голосов избирателей по одномандатным округам, будут затем выдвинуты в качестве кандидатов в депутаты от партии, хотя все равно их кандидатуры будут согласовываться генсоветом и утверждаться партсъездом.

Более сложная ситуация с партсписком. По словам Константина Долгова, все будет зависеть от того, как генсоветом будут сформированы территориальные группы. В зависимости от этого в территориальный список кандидатов от региона «могут войти и 15 человек, и три человека», которые также будут утверждаться съездом, а избранными депутатами по списку могут оказаться и один-два кандидата от региона, «хотя теоретически может быть даже и три». Господин Долгов также заметил, что в связи с тем, что на этот раз допустимо было заявляться на праймериз и по списку, и по одномандатному округу, «возможны варианты», кого партия выдвинет кандидатами по списку, а кого по одномандатному округу. «Если кандидат набрал максимальное число и по списку, и в одномандатном, его могут внести во главу списка, а следующий, второй номер, поставить в одномандатный. Поле для вариаций достаточно большое»,— заметил глава регисполкома.

Ранее собеседники «Ъ» в региональной власти отмечали, что Владимир Камеко и Владимир Кононов — «очевидные и ресурсные кандидаты», и «по этим кандидатурам возражений не было».

Президент регионального фонда профессиональных исследований Дмитрий Травкин отмечает, что в этом году интерес к праймериз ЕР был заметно выше, чем пять лет назад. Это он объясняет тем, что сами праймериз дают возможность политикам заявить о себе, войти в обойму партийного резерва, а также в некоторых случаях позволяют пойти на определенный политический торг, когда кандидату за отказ от дальнейшей борьбы предлагают те или иные преференции. Низкую конкуренцию по 185-му округу он объясняет «пониманием всей ресурсности и статусности Владимира Камеко» и не исключает возможности определенных рекомендаций. Высокую конкуренцию по 186-му округу, напротив, эксперт объясняет «нормальной внутривидовой политической борьбой», когда «после перехода в Москву безусловного лидера» Владислава Третьяка многие политики почувствовали возможность реальной политической борьбы, «и праймериз по этому округу будут интересны с точки зрения реальной политконкуренции», «как минимум по разлому Морозов — Кононов». Партсписок, по мнению господина Травкина, позволяет уже самой партии «принять взвешенные решения» и даже продвинуть тех кандидатов, которые имеют значение для партии, хотя не имеют достаточной популярности и узнаваемости. В этой части эксперт не исключает, что в конечном итоге Абдулгамид Эмиргамзаев «может оказаться на проходной позиции».

Сергей Титов, Ульяновск