В Мурманской области прогнозируют пик половодья 18-19 мая

В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди. Пик уровней воды, предварительно, наступит 18-19 мая. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперштаба Мурманской области.

В регионе прогнозируются сильные и затяжные дожди

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В регионе прогнозируются сильные и затяжные дожди

Власти отметили, что в реке Коле уровень воды сейчас составляет 229 мм, что соответствует норме. Однако из-за затяжных дождей возможен подъем.

В Кильдинстрое заготовлены мешки с песком для дамбы, в ДНТ «Профснаб» возможно некритичное подтопление. В случае ЧП рекомендуют звонить по номеру 112.

Карина Дроздецкая