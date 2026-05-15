Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ в первом квартале составила 4 млрд рублей

Чистая прибыль «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-март 2026 года составила 4,08 млрд руб. За аналогичный период прошлого года компания отчитывалась об убытках в 21,3 млрд руб. Отчетность компании опубликовал центр раскрытия информации.

Выручка за отчетный период сократилась на 15% и достигла 651,2 млрд руб. Валовая прибыль составила 139,2 млрд руб., что на 69% больше показателя прошлого года. Себестоимость снизилась почти до 512 млрд руб. (-25%). Прибыль от продаж выросла в 4,5 раза, до 79,9 млрд руб.

За 2025 год чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ сократилась в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним показателем — 281,8 млрд руб. против 432 млрд руб. Выручка за год упала с 3,261 трлн руб. до 2,873 трлн руб., себестоимость продаж — с 2,673 трлн руб. до 2,426 трлн руб.