В центре Петербурга обустраивают новый сквер с многолетними растениями

Возле дома №8 по 1-й Советской улице обустраивают новый сквер, где будут расти многолетние растения. Уже выполнены работы по выборке грунта и установке бортового камня. В настоящий момент садовники укладывают рулонные газоны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Астильба, хоста, дельфиниум, ирис, наперстянка и другие растения высадят в новом сквере Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Локация сквера непростая — она расположена в охранной зоне метрополитена, из-за чего сажать деревья и кустарники здесь запрещено. Поэтому власти сделали акцент на многолетних растениях, таких как астильба, хоста, дельфиниум, ирис, наперстянка, люпин с котовником, а также шалфей с дербенником.

Отметим, что недавно по этому адресу располагались торговые павильоны и стихийная автостоянка.

Карина Дроздецкая