Переездам подкручивают объективы
Правила установки камер на пересечениях железных дорог и автотрасс будут пересмотрены
Минтранс представил новую редакцию правил применения автоматических камер на железнодорожных переездах. Главное условие установки комплексов — два или более ДТП, произошедших в течение года. Если происшествия отсутствуют, то камеру разрешат выключить и демонтировать. В ОАО РЖД, в ведении которого находится более 10 тыс. переездов, поддержали правила, отметив, что установка камер должна быть все же «экономически оправданной». Эксперты призывают доработать документ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проект постановления правительства с новыми правилами установки камер на железнодорожных переездах (речь идет о комплексах, материалы с которых отправляются в ГИБДД), размещен Минтрансом на regulation.gov.ru.
Сегодня эти правила описаны в постановлении 2020 года. Для того чтобы прибор мог быть установлен, на переезде в течение трех лет должно произойти два (или более) ДТП с погибшими или пятью (или более) ранеными. Еще в 2024 году Минтранс предложил ужесточить требования, обязав владельцев инфраструктуры ставить комплексы, если на переезде произошла хотя бы одна авария, либо — вне зависимости от числа ДТП — на переездах, которые не оборудованы шлагбаумами или заграждениями.
Теперь Минтранс предложил более мягкий вариант: комплекс будет обязательным, только если на пересечении дорог произошло две или более аварии в течение года. Это будет единственным критерием.
Другое смягчение касается отключения и демонтажа комплексов: сейчас это разрешено по согласованию с полицией, если в течение трех лет на переезде произошло меньше двух ДТП. В редакции, представленной в 2024 году, Минтранс хотел эту опцию исключить, но сейчас вернул ее обратно с уточнением: камеру можно отключить, если в течение двух лет на переезде не произошло ни одной аварии. Решено также отказаться от нормы, разрешающей передать камеру в пользование региону или владельцу дороги: такая возможность также обсуждалась два года назад. В Минтрансе подробных комментариев по поправкам не дали, объяснив лишь, что пересмотр правил нужен для предотвращения аварийности.
В 2025 году, по данным ГИБДД, произошло 169 ДТП на переездах (на 13,4% больше, чем в 2024 году) с 46 погибшими и 196 пострадавшими.
Постановление должно вступить в силу 1 марта 2027 года.
Новые требования коснутся владельцев путевой инфраструктуры — это ОАО РЖД, ФГУП «Крымская железная дорога», АО «Акционерная компания "Железные дороги Якутии"». Общие годовые затраты на установку оборудования и содержание Минтранс два года назад оценивал в 1,3 млрд руб., актуальных оценок не опубликовано.
В ОАО РЖД “Ъ” сказали, что поддерживают меры, направленные на повышение ответственности водителей, в том числе с использованием видеофиксации. «Четкие критерии» оснащения камерами, заявили “Ъ” там, позволят подойти к «процессу обоснованно и системно». «Для полноценной и эффективной работы таких систем предстоит еще большая совместная работа,— говорят в ОАО РЖД.— Необходимо выстроить четкое взаимодействие со всеми причастными ведомствами — от настройки процедур передачи данных до определения порядка эксплуатации и обслуживания оборудования. Мы готовы к этой совместной работе, чтобы итоговое решение обеспечило заявленный уровень безопасности и было экономически оправданно». Сейчас, по данным компании, на сети железных дорог функционирует 10,1 тыс. переездов (всего их в РФ около 15 тыс.), 266 из них оборудованы камерами.
У ОАО РЖД есть потребности для текущей эксплуатации железных дорог, которые финансируются из тарифа, объяснил “Ъ” президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
И в случае с установкой камер необходимо четко определить, где границы ответственности компании (или другого перевозчика), где — региона, говорит эксперт. Если это зона ответственности ОАО РЖД, то из чего должны поступать средства: из базовой индексации грузового, пассажирского тарифа или надбавки на транспортную безопасность, отмечает господин Иванкин: на это счет необходимо разъяснение регулятора.
В проект постановления нужно включить возможность регионов получить доступ к комплексам для анализа аварийности, считают в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений). Организация также считает, что у ОАО РЖД нет «профильных компетенций и опыта в эксплуатации комплексов» — на региональном уровне к этому процессу могли бы подключиться специализированные компании со своей экспертизой. Для этого в постановление нужно вернуть пункт о возможности передачи оборудования регионам. Ассоциация обращает внимание на то, что монтаж и эксплуатация камер на переездах «значительно сложнее», чем на дорогах. Оборудование также нуждается в защите от вибрации и электромагнитных помех контактной сети, работы вблизи путей требуют согласования «технологических окон» с ОАО РЖД и т. д.