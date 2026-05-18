Переездам подкручивают объективы

Минтранс представил новую редакцию правил применения автоматических камер на железнодорожных переездах. Главное условие установки комплексов — два или более ДТП, произошедших в течение года. Если происшествия отсутствуют, то камеру разрешат выключить и демонтировать. В ОАО РЖД, в ведении которого находится более 10 тыс. переездов, поддержали правила, отметив, что установка камер должна быть все же «экономически оправданной». Эксперты призывают доработать документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект постановления правительства с новыми правилами установки камер на железнодорожных переездах (речь идет о комплексах, материалы с которых отправляются в ГИБДД), размещен Минтрансом на regulation.gov.ru.

Сегодня эти правила описаны в постановлении 2020 года. Для того чтобы прибор мог быть установлен, на переезде в течение трех лет должно произойти два (или более) ДТП с погибшими или пятью (или более) ранеными. Еще в 2024 году Минтранс предложил ужесточить требования, обязав владельцев инфраструктуры ставить комплексы, если на переезде произошла хотя бы одна авария, либо — вне зависимости от числа ДТП — на переездах, которые не оборудованы шлагбаумами или заграждениями.

Теперь Минтранс предложил более мягкий вариант: комплекс будет обязательным, только если на пересечении дорог произошло две или более аварии в течение года. Это будет единственным критерием.

Другое смягчение касается отключения и демонтажа комплексов: сейчас это разрешено по согласованию с полицией, если в течение трех лет на переезде произошло меньше двух ДТП. В редакции, представленной в 2024 году, Минтранс хотел эту опцию исключить, но сейчас вернул ее обратно с уточнением: камеру можно отключить, если в течение двух лет на переезде не произошло ни одной аварии. Решено также отказаться от нормы, разрешающей передать камеру в пользование региону или владельцу дороги: такая возможность также обсуждалась два года назад. В Минтрансе подробных комментариев по поправкам не дали, объяснив лишь, что пересмотр правил нужен для предотвращения аварийности.

В 2025 году, по данным ГИБДД, произошло 169 ДТП на переездах (на 13,4% больше, чем в 2024 году) с 46 погибшими и 196 пострадавшими.

Постановление должно вступить в силу 1 марта 2027 года.

Новые требования коснутся владельцев путевой инфраструктуры — это ОАО РЖД, ФГУП «Крымская железная дорога», АО «Акционерная компания "Железные дороги Якутии"». Общие годовые затраты на установку оборудования и содержание Минтранс два года назад оценивал в 1,3 млрд руб., актуальных оценок не опубликовано.

В ОАО РЖД “Ъ” сказали, что поддерживают меры, направленные на повышение ответственности водителей, в том числе с использованием видеофиксации. «Четкие критерии» оснащения камерами, заявили “Ъ” там, позволят подойти к «процессу обоснованно и системно». «Для полноценной и эффективной работы таких систем предстоит еще большая совместная работа,— говорят в ОАО РЖД.— Необходимо выстроить четкое взаимодействие со всеми причастными ведомствами — от настройки процедур передачи данных до определения порядка эксплуатации и обслуживания оборудования. Мы готовы к этой совместной работе, чтобы итоговое решение обеспечило заявленный уровень безопасности и было экономически оправданно». Сейчас, по данным компании, на сети железных дорог функционирует 10,1 тыс. переездов (всего их в РФ около 15 тыс.), 266 из них оборудованы камерами.

У ОАО РЖД есть потребности для текущей эксплуатации железных дорог, которые финансируются из тарифа, объяснил “Ъ” президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

И в случае с установкой камер необходимо четко определить, где границы ответственности компании (или другого перевозчика), где — региона, говорит эксперт. Если это зона ответственности ОАО РЖД, то из чего должны поступать средства: из базовой индексации грузового, пассажирского тарифа или надбавки на транспортную безопасность, отмечает господин Иванкин: на это счет необходимо разъяснение регулятора.

В проект постановления нужно включить возможность регионов получить доступ к комплексам для анализа аварийности, считают в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений). Организация также считает, что у ОАО РЖД нет «профильных компетенций и опыта в эксплуатации комплексов» — на региональном уровне к этому процессу могли бы подключиться специализированные компании со своей экспертизой. Для этого в постановление нужно вернуть пункт о возможности передачи оборудования регионам. Ассоциация обращает внимание на то, что монтаж и эксплуатация камер на переездах «значительно сложнее», чем на дорогах. Оборудование также нуждается в защите от вибрации и электромагнитных помех контактной сети, работы вблизи путей требуют согласования «технологических окон» с ОАО РЖД и т. д.

Иван Буранов, Наталья Скорлыгина