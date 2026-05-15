Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплату дивидендов за 2025 год

Совет директоров «Роснефти» (MOEX: ROSN) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 2,27 руб. на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 9 июля. Годовое собрание акционеров состоится 19 июня в Большом Камне Приморского края.

Дивиденды «Роснефти» формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания направляет на выплату дивидендов не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб., за весь год — 293 млрд руб.